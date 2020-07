“La Puglia ha bisogno di un cambiamento vero. Non il solito valzer fra partiti di destra e sinistra che si scambiano poltrone senza cambiare nulla. Antonella Laricchia è la candidata presidente del Movimento5stelle Puglia alle prossime elezioni regionali”.

Lo scrive su facebook Vito Crimi, capo politico del M5S mettendo la parola fine sulla possibile alleanza Pd-M5S in Puglia. Laricchia “è la giusta, consapevole e preparata guida che serve ora alla comunità pugliese per uscire dal buio in cui anni di malagestione e di amministratori incapaci l’hanno confinata”, sostiene Crimi. “Forza Antonella, insieme possiamo riuscirci. Possiamo portare un aiuto concreto e ridare dignità a tutti i pugliesi, che da troppo tempo sono lasciati soli a fare i conti con un futuro che non c’è. Quel futuro può costruirlo solo il M5S, insieme a tutti i cittadini”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.