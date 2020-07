È stato presentato nei giorni scorsi l’avviso pubblico Innoprocess della Regione Puglia, un bando estremamente interessante perché punta a supportare le micro, piccole e medie imprese pugliesi nell’adozione di soluzioni ICT (ossia tutte quelle tecnologie legate al mondo dell’informazione e della comunicazione) attraverso l’utilizzo di fondi europei del programma Por Puglia FESR FSE 2014-2020.

Il bando punta ad aumentare la competitività e l’indice di innovazione delle imprese pugliesi e quindi, indirettamente, a migliorare le caratteristiche complessive del sistema produttivo regionale. Aspetto molto interessante è che la sovvenzione per le singole imprese per la creazione di nuove piattaforme e-commerce andrà dai 10.000€ a un massimo di 60.000€ (che diventano 110.000 € per le imprese associate in consorzi o reti) con un 46% erogato a fondo perduto.

Il bando assegna i fondi a sportello, la raccolta dei progetti parte alle ore 12 del prossimo 27 luglio e il team di Holly Promotion è pronto a mettere la propria passione, le proprie competenze e la propria esperienza al servizio delle aziende pugliesi nel cammino della digitalizzazione, una strada ormai obbligata per guardare al futuro nella giusta prospettiva.

