La Fondazione Teatro Petruzzelli propone, da domenica 19 a mercoledì 22 luglio, un nuovo concerto diretto dal violinista palermitano Fabio Biondi, impegnato anche come solista. Il programma, tutto dedicato ad Antonio Vivaldi, propone: Sinfonia da l’Opera «Griselda», Concerto per violino RV357, Concerto per archi in sol minore RV152, Concerto per violino in Fa Maggiore RV284, Sinfonia dal opera «Bajazet» e Sinfonia dall’opera «Ercole sul Termodonte».

I biglietti per il concerto, che avranno il prezzo simbolico di 5 euro (1 euro per gli abbonati alla Stagione d’Opera e Balletto ed alla Stagione Concertistica della Fondazione Teatro Petruzzelli), sono in vendita – informa una nota – esclusivamente on line su www.vivaticket.it. Chi desidera accomodarsi in un posto vicino al proprio congiunto o ai propri familiari dovrà effettuare un unico acquisto specificando tutti i nominativi. L’ordine di posto sarà assegnato dal personale di sala all’arrivo del pubblico in Teatro, nel rispetto delle norme di distanziamento a tutela degli spettatori.

