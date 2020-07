Una denuncia per fuochi d’artificio illegali. Primo intervento in largo Fraccacreta dove la polizia ha identificato 4 uomini, di cui uno immediatamente dichiarava di essere l’autore dell’accensione dei fuochi. L’uomo è stato deferito in stato di libertà ed il materiale esplodente residuo, rinvenuto sul posto, posto sotto sequestro.

Alle ore 23.00 sempre di ieri a seguito dell’esplosione di fuochi d’artificio in via Trevisani, i poliziotti della locale Squadra Mobile si sono introdotti in uno stabile di quella via, ove hanno fermato due persone con precedenti di polizia, e hanno raccolto le prime notizie, utili ad appurare la responsabilità dell’accensione dei fuochi. In corso ulteriori attività per identificare i responsabili.

