Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo mercato di Santa Chiara, nel quartiere Japigia di Bari, che ospiterà i banchi e i venditori dell’ex mercato di via Pitagora. Ad assicurarlo alla cittadinanza è il presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti che, in un post ufficiale pubblicato sulla sua pagina Facebook, racconta di essere stato sul cantiere insieme all’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Carla Palone e ad alcuni consiglieri comunali, per accertarsi personalmente dell’avanzamento dei lavori.

“In molti mi dite che i lavori sono bloccati e che nessuno sta lavorando – scrive Leonetti – Non è così. Le gru hanno lasciato il campo: il tetto in legno è infatti concluso, mentre proseguono i lavori all’interno, in cui si iniziano a vedere le prime forme dei futuri box che ospiteranno i vari esercizi commerciali”.

Il presidente del Municipio I precisa, inoltre, che all’interno dei box adibiti alla vendita, ogni colore identificherà una categoria merceologica e che, nelle prossime settimane, saranno svelati nuovi dettagli circa l’organizzazione del nuovo mercato.

(Foto di Checco De Tullio)

