Una scena indecorosa e, a tratti, incredibile. È la fotografia scattata da Giuseppe Corcelli e postata sul suo profilo Facebook, a denuncia di dove possa spingersi l’inciviltà di alcuni cittadini baresi.

L’immagine ritrae uno dei monopattini elettrici messi a disposizione dal Comune per il servizio di sharing, abbandonato all’interno della vasca della fontana di Piazza Risorgimento, nel quartiere Libertà di Bari. “Sono stanco di vedere queste scene indecorose – commenta l’autore dello scatto – Quando le cose non sono proprie si fanno gesti vili e idioti come questi, per farsi grandi. Qui bisogna assolutamente fare qualcosa”.

Tantissimi i commenti scaturiti dalla condivisione dell’immagine, tra cui c’è chi sottolinea l’inciviltà di alcuni concittadini e chi precisa che, a fronte dell’atteggiamento di pochi soggetti, a farne le spese è tutta la comunità. Comune l’atteggiamento di condanna del gesto e la richiesta di maggiori controlli e di sanzioni severe verso tutti i comportamenti di inciviltà verso il bene pubblico.

(Foto: profilo Facebook Giuseppe Corcelli)

