Stop ai monopattini e ai mezzi per la micromobilità elettrica nei viali interni di piazza Umberto. Lo ha disposto il Comune con una ordinanza. Il provvedimento vieta, in via sperimentale per due mesi, il transito di monopattini, segway, hoverboard nelle zone interne di piazza Umberto, tra i giochi dei bambini, i vialetti, la fontana e le panchine. Possono circolare solo nel vialone centrale.

“Il giardino di piazza Umberto I, essendo un’area verde non recintata – si legge nell’ordinanza – è attraversato per gli spostamenti dei velocipedi e dei dispositivi per la micromobilità elettrica in maniera incontrollabile, creando problemi alla sicurezza stradale, con particolare riferimento al transito delle utenze deboli, esposte alle traiettorie repentine e indefinibili, non essendo individuate delle corsie riservate, e data la più ampia libertà di movimento concessa loro”. Da qui la decisione di vietare l’uso di questi mezzi nelle zone interne. Sarà installata apposita segnaletica per avvertire del nuovo provvedimento.

