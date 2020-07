Quattro persone armate e incappucciate hanno fatto irruzione, nella serata di ieri, all’interno di un supermercato di via Padula, alla periferia di Cerignola e hanno portato via l’incasso dell’intera giornata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante il colpo i rapinatori hanno minacciato le poche persone ancora presenti nel punto vendita e hanno ferito il proprietario colpendolo con il calcio della pistola, prima di svaligiare le casse. Subito dopo, sono fuggiti a bordo di un’utilitaria che è poi risultata essere stata rubata qualche giorno prima nella zona.

È ancora in fase di quantificazione l’ammontare del bottino, mentre ore i Carabinieri sono al lavoro per scandagliare le immagini dell’impianto di videosorveglianza e acquisire elementi utili per le indagini.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.