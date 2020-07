Ferito all’addome con un’arma da taglio da un bullo di pochi anni più grande. Protagonista della vicenda un bambino di Conversano di soli 7 anni che, la scorsa domenica, si trovava a bordo della sua bicicletta nei pressi della villa comunale del paese.

Avvicinato da un ragazzino di 10 anni, in compagnia di un suo amico di poco più grande, gli è stato intimato di cedere in prestito la bicicletta e, al rifiuto e al suo tentativo di allontanarsi, è stato raggiunto e colpito con un’arma da taglio all’altezza dei reni. Il bambino ha raggiunto di corsa i suoi genitori, venditori ambulanti in attività a pochi metri dalla villa comunale ed è stato subito trasportato in ospedale per la sutura della ferita.

I Carabinieri hanno individuato e denunciato l’autore dell’aggressione, figlio di un pregiudicato del posto. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana, ma è stato reso noto solo nelle scorse ore.

