Scontro tra tre auto sulla provinciale tra Castellana e Turi. Per cause in corso di accertamento una Mercedes, una Polo e una Citroen si sono scontrate. Due persone sono state trasportate in codice rosso al Di Venere di Carbonara e al San Giacomo di Monopoli, una terza in codice giallo a Putignano. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti. Foto Vivi La Strada.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.