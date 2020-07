Sono tantissimi i capi d’accusa per i quali, all’alba di questa mattina, una maxi operazione condotta dai Carabinieri di Francavilla Fontana, si è conclusa con 11 arresti in diverse località della provincia di Brindisi e di Taranto.

Le persone fermate, di cui 8 sono in carcere e 3 in regime di detenzione domiciliare, sono infatti ritenute responsabili, a vario titolo, di furto pluriaggravato in concorso, tentata estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione.

Ancora, tra le accuse, anche quelle di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco (di cui una clandestina), danneggiamento aggravato in concorso – anche seguito ad incendio – furto in abitazione pluriaggravato in concorso e reimpiego di denaro di provenienza delittuosa nell’esercizio abusivo di attività finanziaria ed usuraria.

