Gara di solidarietà per il piccolo Luigi, il neonato lasciato questa mattina nella culla termica della parrocchia di San Giovanni Battista di Poggiofranco. Le sue condizioni sono buone ed è nel reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari.

Sul web è partita la gara di solidarietà per offrire al piccolo quello di cui può avere bisogno. Tanti i messaggi per i genitori che hanno lasciato anche un biglietto con la scritta “Mamma e papà ti ameranno per sempre”. “Noi ci siamo – scrivono in molti sui social – possiamo sostenere questa famiglia a crescere il loro Luigi”. L’iniziativa della culla termica nella parrocchia di Poggiofranco è partita il 24 giugno del 2014 ed oggi per la prima volta è stata usata.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.