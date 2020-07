Tragedia al campo rom di Japigia ieri sera. Un bimbo di due anni è stato investito da un’auto forse guidata dal padre. Il piccolo è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso del Di Venere. Ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili, come conferma la Asl di Bari. Indagini in corso della polizia.

