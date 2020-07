Un neonato è stato abbandonato oggi nella culla termica collocata davanti alla parrocchia di San Giovanni Battista, in via Arcidiacono, al quartiere Poggiofranco di Bari. Il parroco, don Antonio, è stato allertato ed ha chiesto l’intervento del 118. Il piccolo è al Policlinico, ricoverato in terapia intensiva ma in buone condizioni. Accanto al piccolo è stato lasciato un biglietto dai genitori, come racconta a Repubblica il parroco. Sul biglietto l’indicazione del nome Luigi e “mamma e papà ti ameranno per sempre”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.