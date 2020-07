Multe ai commercianti abusivi. La polizia locale, sul lungomare Imperatore Augusto, ha emesso sanzioni per 10.000 euro e operato sequestri di centinaia di bibite nei confronti di due venditori abusivi che si erano appropriati, con frigoriferi e attrezzature, dello spazio pubblico. Sanzionata per 5000 euro, a Poggiofranco, una paninoteca per inosservanza delle misure di protezione individuale della legislazione emergenziale e delle prescrizioni del codice del commercio della Regione Puglia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.