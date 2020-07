Torna l’allarme alga tossica in tutta la regione. Caro prezzi in alcuni lidi pugliesi, insorgono i consumatori. A dieci anni accoltella bambino di 8 per prendergli la bici. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 12 luglio. Mare mosso, bagnino salva due bambini a Pane e pomodoro

Lunedì 13 luglio. Caro prezzi nei lidi. In Salento 10 euro per un parcheggio. La denuncia

Martedì 14 luglio. Scie di veleno sui marciapiedi. L’allarme per cani e bambini

Mercoledì 15 luglio. Allarme alga tossica in Puglia

Giovedì 15 luglio. Via i binari dal centro della città fino a Torre a Mare. Ecco il progetto e lavori completi entro il 2025

Venerdì 17 luglio. Tragico incidente in provincia di Bari: quattro morti

Sabato 18 luglio. A dieci anni accoltella bambino di 8 anni per rubargli la bicicletta

