Il 2-1 sofferto contro la Carrarese ha aperto le porte del Mapei Stadium per la finale dei playoff di Serie C in programma il 22 luglio a Reggio Emilia. Una tra Bari e Reggio Audace sarà promossa in Serie B, un obiettivo stagionale che cambierebbe la storia sportiva del capoluogo pugliese che cerca la scalata dopo essere sceso tra i dilettanti due anni fa. Anche il match decisivo dello Stadio Città del Tricolore si giocherà a porte chiuse, a causa delle restrizioni Covid.

Nonostante le richieste dei tifosi, il Comune non installerà maxi schermi. Moltissimi tifosi di galletti in questi giorni hanno preso d’assalto la bacheca del sindaco Antonio Decaro, ma la coda dell’emergenza sanitaria invita alla prudenza. Possibile invece la chiusura di alcune strade per consentire i festeggiamenti in caso di esito positivo.

I tifosi delle due squadre dovranno farsi bastare la partita in televisione che verrà trasmessa sia in chiaro da RaiSport, sia da Eleven Sports, broadcaster ufficiale della Serie C (ore 20:45).

