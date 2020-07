Il Comune di Altamura proclama, per oggi, la giornata di lutto cittadino per le quattro vittime dell’incidente stradale avvenuto, venerdì scorso, sulla strada provinciale 151 in direzione di Ruvo di Puglia. Ad annunciarlo è il sindaco Rosa Melodia che esprime il cordoglio dell’intera comunità proprio nel giorno in cui si celebrano i funerali delle vittime.

Per l’occasione, è stata disposta la sospensione di un minuto di tutte le attività degli uffici del Comune e l’esposizione della bandiera della città a mezz’asta. Tutte le organizzazioni rappresentative degli esercizi commerciali sono state, inoltre, invitate dallo stesso primo cittadino a osservare un breve periodo di chiusura dei locali durante la celebrazione delle esequie.

Si tratta, secondo quanto si apprende da fonti del Comune, di un “segno di rispetto per il profondo dolore delle famiglie, interpretando il sentimento di cordoglio, partecipazione e solidarietà dell’intera comunità altamurana, profondamente scossa da questa tragedia, una manifestazione concreta e visibile di adesione della città tutta al dolore”.

Nell’impatto frontale avvenuto tra la propria auto e un camion che sopraggiungeva in direzione opposta, hanno perso la vita Lorenzo Fraccalvieri, 84 anni, Rosa Cammisa, 51 anni, sua sorella Filomena Francesca di 38 anni e il compagno di quest’ultima, Saverio Artellis di 40 anni.

(foto vivi la strada)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.