Ieri a Bari, nel quartiere Madonnella i poliziotti della Volante della Questura di Bari hanno controllato due cittadini georgiani; uno dei due, pregiudicato 29enne, in Italia clandestino e senza fissa dimora, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto di coltello di genere proibito, posto sotto sequestro. Più tardi, a Poggiofranco, un pregiudicato 67enne è stato colto dagli agenti della Volante di zona in possesso di un coltello di genere proibito, dopo aver avuto una furiosa lite con la moglie. I poliziotti, dopo essersi sincerati dello stato di salute dell’anziana donna, hanno denunciato l’uomo per il possesso illegale dell’arma da taglio e per le minacce aggravate perpetrate contro la moglie.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.