Il primario del reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari, Nicola Laforgia, è stato nominato dal Tribunale per i minorenni tutore legale del piccolo Luigi, il bimbo di 10 giorni abbandonato ieri dai genitori nella culla termica di una parrocchia a Bari.

Adesso i giudici dovranno decidere se lasciare il bimbo in ospedale, alle cure di medici e infermieri, anche se le sue condizioni fisiche sono ottime, oppure affidarlo ad una struttura esterna in attesa dell’affido. Intanto, in reparto stanno arrivando decine di telefonate, da tutta Italia, di persone che chiedono informazioni su come procedere per chiedere l’affido e la successiva adozione del piccolo.

