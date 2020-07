Proteste a Poggiofranco per l’abbattimento di un albero di 18 metri vicino al Bar Moderno a Bari. Dopo che il vento forte ha spezzato alcuni rami, il Comune ne ha disposto la rimozione per problemi di sicurezza. Ne è scoppiata la polemica da parte dei cittadini ambientalisti che hanno chiesto al sindaco di rinviare l’abbattimento, almeno di una settimana, affinché un fitopatologo potesse esaminare l’albero e relazionare sull’effettivo rischio. Per capire insomma se l’albero potesse essere salvato. Oggi sono cominciati i lavori per la rimozione tra le proteste di residenti e ambientalisti. “Avevamo chiesto solo una settimana, ma nessuno ci ha ascoltato”, denuncia Donato Cippone in diretta Facebook. “Questo abbattimento è ingiusto – continuano i residenti – siamo davvero senza parole. Ci avevano dato rassicurazioni, ma siamo stati traditi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.