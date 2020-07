Chiara Ferragni è in Puglia per partecipare mercoledì 22 luglio alla sfilata Dior a Lecce. L’influencer ha pubblicato uno scatto su Instagram con la scritta “Ciao, my beloved Puglia”. Al suo fianco in Salento anche il marito Fedez che invece parteciperà a Battiti Live. C’è molta attesa per l’evento Dior a Lecce che sarà a porte chiuse per il pubblico: all’interno della sfilata potranno accedere solo le personalità istituzionali, ospiti e partner dell’iniziativa. Il tutto sarà trasmesso in diretta.

