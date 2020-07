«È evidente che non potremo mai più chiudere nulla e non è con le chiusure che potremo fronteggiare l’epidemia. Dobbiamo avere un sistema che, in costanza di vita, ci consenta di limitare al massimo i danni e proseguire tutte le attività». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa di presentazione della 84/a edizione della Fiera del Levante di Bari, definita dal governatore «il simbolo dell’economia pugliese che riparte a tutto regime».

«L’economia – ha detto Emiliano – non si difende più con il lockdown ma con la quarantena mirata e con le indagini epidemiologiche». Il presidente spiega che «abbiamo costruito un sistema che sosterrà, speriamo in maniera adeguata, l’ondata che da metà settembre, i primi di ottobre, molto probabilmente tornerà e tornerà a minacciare tutta l’Italia perché il mondo in questo momento è in fiamme per l’epidemia del Covid e quindi dobbiamo fare molta attenzione».

