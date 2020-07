Ha chiamato l’ascensore ed è entrata appena si sono aperte le porte. Ma l’ascensore non c’era e una 64enne, stilista, è precipitata nel vuoto, facendo un volo di tre piani. La donna è ricoverata in prognosi riservata in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’accaduto e accertare responsabilità. L’incidente è avvenuto domenica mattina.

(foto pixabay)

