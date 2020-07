«Voglio cogliere l’occasione per lanciare un appello a tutti i sindaci della Puglia che sono molto cauti sulla ripresa di alcune attività che però sono fondamentali per l’economia e per il turismo. Mi riferisco alle sagre, alle fiere, a tutte quelle manifestazioni che consentono a tante persone di lavorare e non essere rovinate da quello che sta accadendo. I sindaci ci devono dare una mano perché giostre, sagre, piccole bancarelle, coloro che vendono dolci, tutto va fatto con criterio, compresa l’attività sportiva che secondo me può tranquillamente riprendere, a settembre ricominceremo la scuola che potete solo immaginare che cosa sarà».

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, parlando a Bari con i giornalisti a margine della presentazione della 84° edizione della Fiera del Levante, a proposito della ripresa di molte manifestazione dopo la chiusura dovuta al Coronavirus.

