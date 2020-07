Ha rubato un’auto per poi investire il padre della sua ex fidanzata, fuggendo via senza prestare soccorso. Protagonista della vicenda un 19enne di Taranto che, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha travolto l’ex suocero mentre quest’ultimo attraversava via Regina Margherita.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunciata, dove è giunto in codice rosso. Intanto, il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri e dai militari della Polizia locale mentre era ancora alla guida della Hyundai Atos rubata, le cui ammaccature hanno dato prova che fosse l’auto utilizzata per l’assurdo gesto. Prontamente fermato, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

