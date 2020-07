Confermato alla guida dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri, avvocato barese di 53 anni, al suo secondo mandato come presidente dell’ente. Il Consiglio direttivo composto dal vicepresidente, Paolo Piccinno, da Nunzio Aprile, Gaetano Ferrara e Floriana Gallucci, ha confermato Ranieri nella giornata di ieri.

“Ringrazio tutti gli amici delegati e agenti che mi hanno sostenuto dimostrando il loro affetto e stima – commenta nel giorno della sua nomina, Francesco Ranieri – Rinnovo l’impegno di tutto il consiglio direttivo per il prossimo quadriennio che auspico sia positivo come lo è stato quello ormai terminato, a prescindere dalla nefasta conclusione causata dal covid. Ci sono state tante situazioni delicate, non ultima quella inerente il Direttore, oggi Dirigente con sede a Bari, che abbiamo superato con successo. Spero di cuore che anche quest’anno si concluda positivamente così da confermare AC Bari/BAT uno tra i club più importanti della federazione e il migliore nell’Italia centro meridionale. L’orgoglio di appartenenza e la nostra unione rappresentano la nostra forza. Come sempre sono a disposizione di tutti voi per un confronto costruttivo. Ringrazio in ultimo ma non per ultimo il personale per il rispetto e l’affetto che mi dimostra quotidianamente”.