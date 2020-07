“Da mercoledì sarà riaperto il parcheggio di Torre Quetta”. Ad annunciarlo a Telebari è il sindaco di Bari Antonio Decaro. “Il parcheggio sarà gestito dall’Amtab, in attesa che ci vengano restituiti i bagni. Per quanto riguarda le strutture commerciali, invece, non saranno affidate a nessuno, per questa estate”.

La decisione del Tar Puglia – che ha rigettato l’istanza cautelare fatta dalla società, ricorsa contro l’interdittiva antimafia della Prefettura di fine maggio e contro la revoca delle concessioni decisa conseguentemente dal Comune – obbliga l’amministrazione a una gestione parziale. Senza aprire i bar e gli altri servizi e garantendo l’accesso ai cittadini.

“Vedremo se il Decreto Semplificazione può far accelerare le procedure ma per il momento non ci saranno attività commerciali”, ha concluso Decaro.

