“È giunta l’ora di donare il sangue”. Si intitola così l’iniziativa organizzata da Ciao Vinny in collaborazione con altre associazioni del territorio che prevede una raccolta straordinaria di sangue per la giornata di mercoledì 22 luglio. L’appuntamento per tutti coloro che vorranno aderire alla donazione, previa prenotazione, è nella nuova sede della Banca del Sangue del Policlinico di Bari (nei pressi del Cup) a partire dalle 7.30 e fino alle ore 13, con accesso contingentato in modo da garantire la massima sicurezza.

All’arrivo, ai donatori verranno fornite tutte le indicazioni da seguire per donare il sangue in totale sicurezza, mentre, al termine, della donazione è prevista una colazione offerta da “La Biglietteria” di Bari, che sostiene in questo modo l’iniziativa della Fondazione Ciao Vinny. L’iniziativa nasce dall’esigenza di sdare un sostegno concreto agli ospedali che, in special modo durante la bella stagione, sono chiamati a far fronte alle numerosissime emergenze dovute anche ai tanti incidenti che si verificano sulle strade della regione. Le strutture ospedaliere, inoltre, hanno bisogno di sangue per garantire l’assistenza a coloro che hanno necessità di trasfondere sangue ed emocomponenti a causa di interventi d’urgenza, di trapianti, ma anche per i tanti pazienti oncologici e per coloro che devono trasfondere con cadenza regolare come i talassemici.

“Donare il sangue è un’esperienza di generosità che non ha eguali. Non si fa caso a quanto sia importante questo gesto fino a quando non se ne ha bisogno. E purtroppo, ogni estate è emergenza sangue – spiega Lorenzo Moretti, vicepresidente della Fondazione Ciao Vinny Onlus, che prosegue – Come ogni estate, questi numeri stanno aumentando anche più degli altri anni purtroppo. Spesso ci si lascia andare un po’ di più alla frenesia della movida e del divertimento stagionale, senza badare alla sicurezza e questo è un errore che nessuno può permettersi di commettere. La nostra attenzione deve essere sempre alta”.

