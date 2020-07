L’edizione 2020 della Sagra della zampina, a Sammichele di Bari, si terrà nei giorni 11, 12 e 13 settembre. La data è stata anticipata rispetto a quella canonica per rispettare le previsioni normative in merito alla emergenza epidemiologica in atto. L’accesso a tutte le attività previste sarà garantito esclusivamente con prenotazione nelle forme che saranno comunicate nei prossimi giorni dal Comune.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.