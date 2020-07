Nonostante la richiesta di alcuni consiglieri di discutere oggi la proposta di legge sull’introduzione della doppia preferenza di genere, la discussione in Consiglio regionale è stata rinviata al prossimo 28 luglio.

Così è stato deciso questa mattina nella conferenza dei capigruppo, rinviata anche la votazione per l’istituzione del Parco naturale di Costa Ripagnola a Polignano a Mare. La doppia preferenza, quindi, verrà discussa proprio in chiusura della legislatura, in una delle ultime sessioni prima dell’interruzione per le elezioni Regionali.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.