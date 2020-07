Attraverso un emendamento presentato dall’opposizione al disegno di legge per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali, il Consiglio regionale, con il voto segreto, ha approvato la sospensione di “tutte le procedure concorsuali e selettive, indette e da indire, con riferimento all’assunzione, attraverso il servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato, di personale nell’ambito delle Agenzie regionali, ad eccezione del settore sanitario, della protezione civile e della tutela delle attività irrigue e forestali”. La proposta emendativa, di cui è primo firmatario il consigliere Leo Di Gioia, è stata subemendata dal consigliere Francesco Ventola ed approvata a maggioranza a scrutinio segreto con 32 voti favorevoli. Si tratta di un emendamento presentato dall’opposizione per bloccare le assunzioni nell’Agenzia per il lavoro della Regione Puglia (Arpal).

