“Con Antonio Decaro, e tutti gli altri pugliesi che sostengono Emiliano presidente, lavoriamo sempre per unire; stiamo cercando per le prossime regionali l’unità delle forze politiche che hanno la stessa idea di società, la stessa idea di sviluppo sostenibile, di transizione energetica e che mettono sempre al centro la persona. Chi si sottrarrà all’alleanza darà un vantaggio alla destra sovranista di Meloni e Salvini. Chi non sostiene Emiliano aiuta Fitto”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in diretta a L’aria che tira estate, su La7

“La Puglia viene da 15 anni di rivoluzione vera; cosa rappresenta oggi la Puglia in Italia e nel mondo non ha bisogno di spiegazioni. Mi auguro ancora che il M5S possa fare una valutazione sulla base della visione di società che abbiamo in comune e non su personalismi. Noi siamo convinti che c’è sempre tempo, anche dopo il voto, per dialogare”.

