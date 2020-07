Incidente mortale questa mattina sulla provinciale 238 tra Altamura e Corato. A scontrarsi tre auto: due mercedes e una smart. A perdere la vita un 69enne di Altamura. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti a causa delle procedure per la rimozione delle lamiere.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.