Grazie al Fondo Sociale Europeo, Stato e Por Fesr-Fse 2014-2020 della Regione Puglia 36 giovani pugliesi, in possesso di licenza media e di età inferiore a 18 anni, potranno frequentare i corsi triennali gratuiti di istruzione e formazione professionale per l’acquisizione della qualifica professionale riconosciuta in ambito nazionale e europeo, idonea per lo svolgimento della professione di operatore del benessere.

Presso le sedi dell’organismo formativo D.ANTHEA Onlus, accreditato e convenzionato con la Regione Puglia, sono aperte dal 4 luglio e per tutto il mese di settembre le iscrizioni ai percorsi formativi della durata di 3.200 ore (2.600 ore d’aula e 600 ore di stage aziendale).

Una scelta conveniente e completamente gratuita che non pesa sul bilancio familiare, un’alternativa di pari dignità e valore anche formale dei tradizionali percorsi scolastici, che esalta le competenze professionali, la didattica digitale e l’insegnamento da parte di qualificati docenti ed esperti del settore dell’estetica e dell’acconciatura, e che soprattutto accresce le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Al termine dei percorsi, i giovani in possesso dell’attestato di qualifica riconosciuto a livello nazionale e europeo.

