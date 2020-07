“Dobbiamo vincere”. Non usano mezzi termini i tifosi biancorossi per caricare l’ambiente in vista della finale playoff di Serie C in programma stasera contro la Reggio Audace alle 20.45 (diretta su Eleven e Rai Sport). Si giocherà al Mapei Stadium senza pubblico.

Dopo aver superato Ternana e Carrarese, resta solo l’ultimo passo per il ritorno in B a due anni distanza dal fallimento e retrocessione tra i dilettanti sotto la guida della nuova società targata De Laurentiis. Il gruppo di tifosi della Curva Nord dello stadio San Nicola – i Bulldog Bari 1991 – ha tappezzato la città con lo stesso messaggio: “DoBBiamo vincere”. Come mostra la gallery in basso, dal lungomare Nazario Sauro alla stazione centrale (foto anteprima).

