L’ex lido della polizia a Torre a Mare è un rudere. Abbandonato da anni e passato nelle disponibilità del Comune, ad oggi è terra di nessuno. Persino il cancello di ingresso è stato abbattuto e può entrare chiunque. Tutte le strutture interne sono piene di scritte, ci sono rifiuti ovunque. Alcuni residenti raccontano di accessi notturni da parte di gruppi di ragazzi.

Il Comune ha effettuato una serie di sopralluoghi e messo in sicurezza l’intera area, ma qualcuno ha abbattuto il cancello e la zona quindi ormai è aperta a tutti. “Ho ricevuto questa segnalazione – ci spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone – e chiamerò i tecnici per chiudere subito quell’accesso. Nel frattempo stiamo elaborando un bando per affidare il lido in concessione a soggetti privati”. Ma, ovviamente, non ci sono proprio i tempi tecnici per riuscire a riaprire per questa estate. “Se ne riparla la prossima stagione, faremo il bando e cercheremo un nuovo concessionario”, conclude Palone.

