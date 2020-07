Da alcuni giorni alcuni cittadini – in zona policlinico – avevano segnalato delle persone che, a bordo di un veicolo e dopo aver presumibilmente svuotato alcune cantine, abbandonavano rifiuti ingombranti.

La segnalazione, prontamente raccolta dal nucleo antidegrado della Polizia Locale, ha consentito, nel giro di pochi giorni, di indentificarne il soggetto. In particolare, nella notte appena passata, un autocarro Fiat è stato riconosciuto e colto in flagranza in via Petrera. Alla guida vi era un sessantenne barese a cui sono state contestate diverse violazioni. Ancora una volta grazie anche alla collaborazione dei cittadini, il nucleo antidegrado, è riuscito a reprimere il fenomeno relativo all’abbandono dei rifiuti, sanzionando gli autori e ripristinando lo stato dei luoghi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.