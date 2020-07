Sono 45 le modelle che hanno sfilato a Lecce per l’evento Dior Cruise 2021, il fashion show slittato al 22 luglio e organizzato con limitazioni e senza pubblico causa Covid.

La maison parigina approda per la prima volta in Italia e ha scelto il Salento, dove ha un legame familiare la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri. La collezione è stata presentata online alle 20:45 sui canali social della casa di moda e su dior.com/cruise21, in diretta da piazza Duomo (circondata dalle luminarie), concessa dall’Arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia. Ad accompagnare le modelle l’orchestra della Notte della Taranta, diretta da Paolo Buonvino. Tra i presenti anche Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro, e Chiara Ferragni.

