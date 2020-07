Furto la notte scorsa nella ludoteca “Il Regno dei Bimbi” in via Pietà, a Casamassima. Il ladri hanno portato via diversi oggetti, tra cui un termoscanner e un televisore. Sul caso indagano i carabinieri. (Foto Amo Casamassima)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.