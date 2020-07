“Non faremo nessuna alleanza con Emiliano e Fitto. Da mesi, il Pd pugliese è ossessionato da Antonella Laricchia e dal M5S Puglia e chiede, con insistenza e in maniera oscura, un’alleanza elettorale, utile solo a loro, non al M5S e non, soprattutto, ai pugliesi”. Lo scrive sulla propria pagina facebook Antonella Laricchia, candidata del M5S alla presidenza della Regione Puglia. Nonostante il pressing a livello nazionale, con persino il premier Giuseppe Conte impegnato a convincere il M5S ad allearsi con Emiliano, Laricchia non cede.

“Mentre Emiliano – prosegue – si chiede in maniera ossessionata come vincere le elezioni elettorali dopo aver amministrato in maniera disastrosa per 5 anni, io mi chiedo invece come fare le cose utili a migliorare la qualità della vita dei pugliesi che servono, dopo che le ho vinte. Ecco perché lui vuole noi ma noi non vogliamo lui e quelli come lui”.

