Sei chilometri di coda tra Mola e Cozze, sulla statale 16. Ogni giorno, causa lavori in corso, in direzione sud, enormi sono i disagi degli automobilisti che si ritrovano imbottigliati per diverso tempo nel traffico e in pieno orario di punta. A creare ulteriori disagi anche un camion che ha avuto problemi al rimorchio, perdendo lo pneumatico. Sul posto l’Anas e la stradale.

(foto repertorio)

