Incidente questo pomeriggio alle porte di Triggiano. Per cause in corso di accertamento un furgone si è scontrato con una moto. È morto un uomo, residente al San Paolo. Sul posto 118 e polizia per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.