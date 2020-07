Un uomo, un 90enne, è stato travolto da un treno, per cause in corso di accertamento, a Santo Spirito. Pare che abbia attraversato i binari a passaggio a livello chiuso. Il traffico ferroviario tra Bari e Barletta, sulla linea Foggia-Lecce, è stato inizialmente sospeso per consentire i rilievi dell’Autorità giudiziaria, e poi riattivato. Ma con ritardi fino a 110 minuti.

Trenitalia ha comunicato i treni che sono stati direttamente coinvolti dai ritardi: • FA 8866 Lecce (8:04) – Milano Centrale (16:55) • FB 8816 Lecce (7:06) – Venezia Santa Lucia (16:08) • IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) • IC 35310 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00) • RV 12473 Foggia (7:31) – Bari Centrale (8:54) • RV 12481 Foggia (8:01) – Bari Centrale (9:24) • RV 12453 Foggia (8:31) – Bari Centrale (9:54) • RV 12458 Bari Centrale (9:01) – Foggia (10:24) • R 22347 Barletta (7:57) – Bari Centrale (8:48) • R 22272 Fasano (8:08) – Barletta (10:00) • R 22275 Barletta (8:27) – Fasano (10:19) • R 22271 Barletta (8:57) – Fasano (10:49) • R 22294 Fasano (9:08) – Barletta (11:00)

Treno parzialmente cancellato: • R 12533 Foggia (7:01) – Bari Centrale (8:24): limitato a Bari Santo Spirito (8:14)

