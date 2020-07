Torna la paura Coronavirus a Noicattaro, dove ieri il sindaco Raimondo Innamorato ha annunciato due nuovi casi di positività. Si tratta, come si legge nel post pubblicato dal primo cittadino sulla sua pagina ufficiale Facebook, di cittadini recentemente rientrati dall’estero, che attualmente sono in isolamento con i loro nuclei familiari, mentre è già stata ricostruita per entrambi la catena dei contatti.

“È estremamente necessario auto-dichiararsi in caso di rientro dall’estero e, in caso di provenienza da nazione a rischio, osservare la quarantena precauzionale in attesa di poter effettuare il tampone – ricorda il sindaco Innamorato, che prosegue – sussiste ancora l’obbligo di utilizzo delle mascherine e del rispetto della distanza interpersonale di un metro”.

Sono infatti queste, secondo il primo cittadino, le uniche “armi” in grado di fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19: “Dobbiamo essere molto più attenti, d’ora in poi”, ha concluso Raimondo Innamorato.

