La Champions League sta per giungere finalmente alla conclusione. La UEFA aveva chiesto alle federazioni nazionali che i singoli campionati si concludessero regolarmente prima di procedere con le coppe europee. Così, agosto sarà il mese della Champions e dell’Europa League, ma dato il poco tempo a disposizione non sarà possibile giocare gare d’andata e di ritorno. Per questa è stata ideata la formula della Final Eight, nell’ambito della quale le squadre rimaste in gioco potranno indicare fino a 3 nuovi giocatori nella lista A, così da correre ai ripari per eventuali stravolgimenti delle rose occorse negli ultimi mesi.

Molte partite d’andata degli ottavi di finale erano già state archiviate, ma le gare di ritorno si svolgeranno comunque. Per il resto, però, il torneo conoscerà uno svolgimento totalmente diverso. Gli incontri dei quarti di finale e delle semifinali si disputeranno in gare secche, con le 8 migliori squadre qualificate che scenderanno in campo nella Final Eight. La nuova Champions League si giocherà a Lisbona negli stadi da Luz e Alvalade, dal 5 al 23 agosto, probabilmente senza pubblico. Ci sono ancora 3 squadre italiane in gioco: Atalanta, Juventus e Napoli. Mentre gli orobici hanno già archiviato gli ottavi, bianconeri e azzurri dovranno giocare una partita in più: la Juventus dovrebbe essere impegnata regolarmente a Torino, mentre il Napoli a Barcellona: le date fissate sono il 7 e l’8 agosto. Se le due sedi non fossero disponibili si giocherebbe in campo neutro a Lisbona, Guimares o Oporto.

Il torneo proseguirà con la nuova formula a partire dal 12 agosto e terminerà il 15. Le semifinali sono fissate per il 18-19 agosto e la finale per il 23. Il calendario di ogni club conoscerà dunque tempi particolarmente stringenti e la condizione atletica farà la differenza, motivo per il quale Lione e Paris Saint-Germain, che non giocano ormai da diverso tempo, potrebbero trovarsi in seria difficoltà. La panoramica sulla Final Eight di Champions League non può non tener conto dell’assenza del Liverpool , eliminato già agli ottavi dall’Atletico Madrid. Il Manchester City, che ha battuto il Real Madrid nella gara di andata degli ottavi, ha quindi più chance di arrivare fino in fondo. La Champions potrebbe essere vista come l’ultima spiaggia per consegnare un futuro immediato a Pep Guardiola, reduce da grandi delusioni in Premier League.

Tra le squadre ancora in corsa c’è anche il Lipsia, giunto ai quarti eliminando il Tottenham finalista della scorsa edizione. La compagine tedesca per eccellenza, però, è sempre il Bayern Monaco, che in Champions ha battuto per 3-0 il Chelsea a Londra. Insomma, il livello medio delle compagini in gara è elevato e l’attesa per il nuovo inizio della Champions non può che essere altissima.

Considerando il minor numero di partite da disputare, i risultati potrebbero nascondere sorprese. In ogni caso, chi vincerà questa Final 8 Champions League non sarà certo meno meritevole di chi ha trionfato nelle edizioni passate. Il titolo di campione d’Europa ha sempre il suo valore, a prescindere da come venga conquistato. Chissà che allora non possa esserci gloria per qualche squadra che non ha mai sollevato la coppa dalle grandi orecchie.

