Incidente poco fa sul lungomare di Bari, dopo il Trullo in zona San Giorgio. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è andata a finire sul marciapiede, schiantandosi contro il muretto di protezione e un palo della luce. Traffico in tilt. Sul posto tanti bagnanti che hanno prestato i primi soccorsi. La polizia locale sta procedendo con i rilievi: la strada è stata momentaneamente chiusa. Notizia in aggiornamento.

