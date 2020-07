Prosegue il countdown per la nuova edizione del VIVA! Festival, che a due settimane dall’inizio dei live amplia il già ricco cartellone degli eventi e presenta un ticketing volutamente contenuto. Tre dei quattro appuntamento centrale saranno infatti a a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, mentre solo la serata di sabato 8 agosto presso la Masseria Aprile avrà un costo di 10 euro. Tutti gli eventi, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, saranno a capienza limitata e si integreranno con le architetture e gli spazi naturali della cittadina di Locorotondo.

PROGRAMMA 6-9 AGOSTO

〉THU 06 [Start at H19:00] — Cummerse, Locorotondo

[VIVA! Festival 2020 Grand Opening presented by Audi Italia]

[Ingresso libero]

[Gli show avverranno sui tetti delle Cummerse di Locorotondo e la musica sarà ascoltabile in tutto il centro storico. A breve tutte le informazioni.]

◦ JOLLY MARE

◦ PAOLA LAF

◦ VIVA VIVA MALAGIUNTA

◦ YAFFRA [PIANO SOLO]

〉FRI 07 [Start at H22:30] — Masseria Aprile, Locorotondo

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

[Fino ad esaurimento capienza]

◦ NICOLA CONTE ‘AFROCOSMICO’ FEAT. RAFFAELE CASARANO, CAROLINA BUBBICO, FILIPPO BUBBICO, VALENTINA MAGALETTI, FEDERICO PECORARO & SPECIAL GUEST DAVIDE SHORTY

◦ SANJA MARKOVIC & PUGLIA JAZZ ALL STARS

◦ THE DINING ROOMS

◦ Z.I.P.P.O

〉SAT 08 [Start at H22:30] — Masseria Aprile, Locorotondo

Ticket €10!

[Disponibilità limitata]

◦ 72—HOUR POST FIGHT + VERY SPECIAL GUEST: MASSIMO PERICOLO [DEBUT — EXCLUSIVE SHOW]

◦ CLAP! CLAP! [LIVE AV SHOW] VISUALS: GIULIA DALL’ARA

◦ POPULOUS

〉SUN 09 [Start at H05:30]— Cala Masciola, Savelletri di Fasano

#UnusualBreakfast by Lavazza

[Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, Fino ad esaurimento capienza]

◦ JIMA FEI + YAFFRA [LIVE]