Un vero e proprio tour tra i tesori della Puglia. È la settimana salentina dell’influencer Chiara Ferragni, sbarcata in regione con marito e staff al seguito per la sfilata di Dior che si è svolta ieri sera in Piazza Duomo, a Lecce.

Un evento che è stata occasione per l’imprenditrice digitale da 20 milioni di follower per una vacanza alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche della regione, a cominciare dal MarTa, il museo archeologico nazionale di Taranto e proseguendo con le bellezze di Otranto. Qui, Chiara Ferragni, che è ospite di una lussuosa masseria della zona, ha immortalato lo splendore del lungomare e della Cattedrale, facendo poi visita alle volontarie del centro di formazione della fondazione “Le Costantine” di Uggiano La Chiesa.

E, ancora, nuova tappa a Galatina, dove Chiara Ferragni si è lasciata affascinare dall’arte gotica e romanica della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, immergendosi, nei suoi scatti social, tra volte e affreschi mozzafiato. Una presenza, quella dell’influencer più famosa, che contribuisce a puntare i riflettori di tutto il mondo sul Salento e sull’intera regione Puglia che, nonostante le difficoltà che il settore della ricezione è chiamata ad affrontare a seguito della pandemia da Covid-19, continua ad essere una tra le mete più richieste e gettonate dai turisti italiani e stranieri.

