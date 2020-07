“Federica e Pia Paradiso sono due giovanissime e brillanti gemelle non vedenti di Trani, che ieri hanno raggiunto, insieme, il prestigioso traguardo della laurea in Scienze turistiche”. A raccontarlo è la pagina social di Non vedo che Bari.

“Federica e Pia non hanno solo il merito di essersi impegnate proficuamente negli studi, ma dimostrano a tutti noi quanto sia importante non arrendersi di fronte agli ostacoli che la vita vorrebbe porci. Entrambe sono degustatrici professionali di olio extravergine d’oliva e sono tra i soci fondatori dell’associazione Talenti del Gusto”.

“Entrambe, poi, sono delle vere artiste: Federica è una bravissima cantautrice e Pia è una talentuosa poetessa e scrittrice. Il loro percorso racconta in modo esemplare come la vita sia una sfida sempre da vincere. La loro forza invita tutti noi ad affrontare la nostra quotidianità con il sorriso, guardando sempre alla bellezza che è nel mondo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.